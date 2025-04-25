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Бывший член правительства Подмосковья жестоко избил свою девушку

Mash: экс-глава минторговли Подмосковья Хубутия сломал ноги своей девушке
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия сломал ноги своей девушке Юлии Ван во время жестокого избиения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пара встречалась до декабря 2024 года, у них родилась дочь. После расставания по инициативе Ван, Хубутия стал угрожать ей — говорил, что заберет у нее ребенка, отнимет все имущество и против воли сдаст ее в психиатрическую лечебницу.

Хубутия напал на Ван в ее доме в селе Трехгорка Одинцовского района вчера, примерно в 23:00. После того, как Хубутия начал избивать бывшую девушку, она позвала на помощь няню дочери, которая сумела дозвониться до полиции и скорой помощи.

Прибывшие на место правоохранители не застали Хубутию — он скрылся. Ван потребовалась экстренная госпитализация из-за сломанных ног и сильной кровопотери — ее родные и знакомые утверждают, что мужчина напал на нее с молотком или топором.

Также в Уфе женщина избила своего маленького ребенка на глазах очевидцев.

Ранее мужчина избил свою дочь собачьим поводком в российском городе.

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