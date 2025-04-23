Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина жестоко избил возлюбленную после пьяной ссоры в Орске, она не выжила

В Орске мужчина жестоко избил возлюбленную после пьяной ссоры, она не выжила
close
Depositphotos

В Орске задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 20 апреля в квартире дома на улице Горького. Между мужчиной и его возлюбленной во время совместного распития алкоголя произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес сожительнице многочисленные удары по голове и телу. Женщина не выжила.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Волгоградской области мужчина из ревности избил сожительницу поленом. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее медики не смогли.

Ранее североуралец избил бывшую сожительницу и ее мать и уехал на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами