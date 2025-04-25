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Россиянам рассказали, какие декоративные лианы можно вырастить в квартире

Pravda.Ru: сциндапсус можно вырастить в условиях квартиры
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Сциндапсус (эпипремнум золотистый) представляет собой одну из самых неприхотливых декоративных лиан для дома, которая легко адаптируется к условиям квартиры. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Растение можно выращивать в подвесных кашпо, на полках, в напольных вазонах или на вертикальных стенах. Его листья сердцевидной формы имеют разные оттенки — от насыщенно-зеленого до лимонного и пестрого. Сциндапсус требует полутени и рассеянного света, а также умеренного полива после подсыхания верхнего слоя почвы.

«Сциндапсус — идеальное растение для начинающих. При минимальном уходе оно не только выживает, но и активно растет, наполняя пространство зеленью и уютом. А с правильно подобранной емкостью — становится настоящим украшением интерьера», — добавили в сообщении.

Накануне эксперты говорили, что потос (денежное растение) можно посадить в квартире, чтобы украсить ее, это растение не требует особого внимания. Они также посоветовали присмотреться к змеиному растению (сансевиерии), которое растет при слабом или ярком непрямом свете и изредка нуждается в поливе, а также нефритовому растению.

Ранее дачникам рассказали, какие растения лучше посадить в небольшом саду.

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