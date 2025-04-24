Названы неприхотливые растения, которые подойдут для украшения квартиры

Потос (денежное растение) можно посадить в квартире, чтобы украсить ее, это растение не требует особого внимания. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они также посоветовали присмотреться к змеиному растению (сансевиерии), которое растет при слабом или ярком непрямом свете и изредка нуждается в поливе, а также нефритовому растению. Кроме того, минимального ухода требуют замиокулькас замиелистный, паутинное растение и лилия мира (спатифиллум). В квартире можно также посадить счастливый бамбук, арековую пальму и нитку жемчуга.

«Кактус с заячьими ушками — отличный выбор для тех, кто не имеет времени на частый уход. Этот засухоустойчивый кактус не требует постоянного внимания, но при этом красиво выглядит и создает уникальную атмосферу», — добавили в сообщении.

Ученый-агроном Инна Бывальцева до этого говорила, что декоративные злаки, например вейник остроцветковый «Карл Форестер», можно высадить в небольшом саду, чтобы получить эффектный результат при минимальных усилиях.

Ранее экологи России призвали бороться с инвазивным видом Acer negundo.