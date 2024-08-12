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Дачникам рассказали, какие растения лучше посадить в небольшом саду

Агроном Бывальцева: луговики можно посадить в небольшом саду

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Shutterstock

Декоративные злаки, например вейник остроцветковый «Карл Форестер», можно высадить в небольшом саду, чтобы получить эффектный результат при минимальных усилиях. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала ученый-агроном Инна Бывальцева.

Помимо этого, в клумбе можно сажать луговики, фалярис, бухарник, колосняк, ковыль, ячмень гривастый. Если хочется высадить ароматные растения, эксперт советует покупать петунью, лилии или пряные культуры, например мяту с ароматом шоколада, яблока, ананаса, земляники.

«Есть герань лесная и герань гималайская, растет в открытом грунте. Сейчас очень много сортов с крупным цветком. Например, герань сорта «Розанна» — у нее крупный пурпурно-голубой цветок, она цветет всё лето. Есть сорта с белыми, с ярко-розовыми цветками», — добавила Бывальцева.

Ведущая программы «Дачные феи», садовод и ландшафтный дизайнер Ольга Платонова до этого говорила, что однолетние растения подойдут для создания клумбы на дачном участке. По ее словам, для создания цветника можно использовать неприхотливые цветы. Она уточнила, что к ним относятся тагетес, бегония вечноцветущая и алиссум медовый.

Ранее россиянам назвали способы борьбы с борщевиком на даче.

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