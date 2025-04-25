Дачникам рассказали, какие растения можно высадить на участке в тени

На садовом участке, где мало солнечных лучей, можно посадить плющ, который покроет заборы, стены и другие конструкции. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Кроме того, дачники могут высадить гортензию аномальную, которая выпускает кремово-белые соцветия в конце лета. Это растение идеально подходит для высоких заборов и стен. Еще один вариант — вечнозеленый трахелоспермум жасминовидный, который хорошо растет в полутени.

«Жимолость — еще одно идеальное растение для сада в тени. Оно радует не только своим внешним видом, но и привлекает множество опылителей, включая бабочек. Яркие цветы в форме трубочек и красные ягоды, которые питают птиц, делают жимолость отличным выбором для любого сада», — добавили в сообщении.

Ученый-агроном Инна Бывальцева до этого говорила, что декоративные злаки, например вейник остроцветковый «Карл Форестер», можно высадить в небольшом саду, чтобы получить эффектный результат при минимальных усилиях. Помимо этого, в клумбе можно сажать луговики, фалярис, бухарник, колосняк, ковыль, ячмень гривастый.

Ранее дачникам рассказали, из-за каких факторов растения могут испытывать стресс.