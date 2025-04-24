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Дачникам рассказали, из-за каких факторов растения могут испытывать стресс

Доцент Анисимов: заморозки могут вызвать стресс у растений
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encierro/Shutterstock/FOTODOM

Заморозки, которые ожидаются в конце апреля, являются одним из факторов, из-за которых растения могут испытывать стресс. Об этом «Пятому каналу» рассказал доцент кафедры физиологии растений Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии (МСХА) имени К. А. Тимирязева, кандидат биологических наук Александр Анисимов.

Кроме того, по его словам, они могут пострадать из-за неправильного полива и подкорма, а также неподходящей влажности воздуха. К важным факторам эксперт отнес освещение и температуру окружающей среды и почвы.

«То есть это какие-то отклонения от нормальных условий, к которым изначально адаптированы живые организмы. Понятное дело, что нормальные условия будут сильно меняться от растения к растению», — объяснил Анисимов.

Так, например, яблони и груши, которые растут в открытом грунте, могут переносить отрицательные температуры и зимовать в Московском регионе в открытых условиях. Однако, цитрусы могут испытывать стресс из-за этого.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина до этого говорила, что к выходным, 26 и 27 апреля, столбики термометров в Москве днем опустятся до +10°C, ночью — до +2°C, что на два-три градуса холоднее климатических норм.

Ранее были названы неприхотливые растения, которые подойдут для украшения квартиры.

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