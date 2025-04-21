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ФСБ задержала волгоградца, желавшего захватить мэрию

В Волгограде мужчина собирался захватить мэрию по приказу спецслужб Украины

ФСБ задержала жителя Волгограда, собиравшегося по заданию спецлужб Украины захватить городскую мэрию. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что мужчина также передавал СБУ сведения об осужденных, отправившихся на СВО.

«Он планировал получить от кураторов с Украины финансовую поддержку, оружие и осуществить захват администрации города Волгограда, но был задержан сотрудниками УФСБ», — говорится в сообщении.

В этот же день был задержан житель Симферополя по подозрению в передаче Службе безопасности Украины данных о военных объектах в Крыму. По заданию куратора он собирал и передавал информацию в мессенджере о военных объектах Вооруженных сил (ВС) России, расположенных на территории полуострова.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали жителя Петербурга, который, по данным следствия, безвозмездно администрировал проукраинские и оппозиционные информационные ресурсы.

Ранее ФСБ пресекла контрабанду военной продукции.

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