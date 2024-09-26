Россиянам рассказали, как сохранить здоровье при поездке в экзотическую страну

Перед поездкой в экзотическую страну важно выяснить, какие прививки необходимо сделать. К примеру, раньше перед путешествием в Зимбабве советовали вакцинироваться от малярии, сегодня же для защиты от этой болезни достаточно иметь таблетки, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

В Африке раньше считались проблемой две болезни – помимо малярии, это желтая лихорадка. Оказалось, что от лихорадки достаточно сделать одну прививку – антитела сохраняются на всю жизнь.

«Что касается малярии, это зависит от мест посещения. В Зимбабве эта прививка необязательная, но в некоторых странах континента есть такая необходимость. Это там, где вы близко находитесь к стоячей воде, где есть возможность малярийным комарам откладывать яйца и угроза укуса», — подчеркнул эксперт.

Сегодня против малярии достаточно принять таблетки – одну пьют перед посещением потенциально опасного места, вторую во время поездки, а третью через неделю после путешествия.

Напомним, доктор Александр Мясников до этого предупредил, что путешествия по Африке и другим экзотическим странам очень опасны с точки зрения распространения инфекций. В том числе он призвал в таких поездках отказываться от льда в напитках, соуса в ресторанах, избегать пресной воды, а также мыть кипятком овощи и фрукты.

Ранее сообщалось, что россияне смогут попасть в Зимбабве без виз.