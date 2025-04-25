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В Госдуме россиянам напомнили о новом графике работы в мае

Депутат Говырин: в мае у россиян будет две трехдневные рабочие недели
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Depositphotos

В этом году майские праздники в России и приуроченные к ним выходные дни будут проходить в два этапа. Благодаря этому россиян, трудящихся по графику пятидневки, ждут две трехдневные рабочие недели, напомнил RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

Первый период выходных продлится с 1 по 4 мая. Это связано с тем, что на 2 мая выходной перенесли с января. Второй раз россияне будут отдыхать с 8 по 11 мая, так как на 8 мая выходной перенесли с 23 февраля, напомнил депутат.

Таким образом, россиянам в мае предстоит две серии выходных по четыре дня, а между ними будут только три рабочих смены – 5, 6 и 7 мая.

«Такое распределение превращает начало мая в череду коротких недель, что влияет на графики работы, транспорта и прочего», — заключил парламентарий.

Напомним, в мае будет всего 18 рабочих дней. Подробнее о том, как россияне работают и отдыхают, какие даты выпадают на этот месяц и выгодно ли брать отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что россияне массово ринулись на отдых в Абхазию.

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