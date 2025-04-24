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«Все отели заняты»: россияне массово ринулись на отдых в Абхазию

Турэксперт Калягина: на майские праздники забронированы почти все отели Абхазии
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Shutterstock

На предстоящие майские праздники многие россияне поедут отдыхать в Абхазию – на сегодняшний день там на эти даты забронированы почти все отели. Больше всего туристов поедут туда из Ростовской области и Краснодарского края, сообщила НСН президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

Активно заселяются отели в Гаграх, Гудауте и Новом Афоне, в Сухуме в ближайшей перспективе они также будут заполнены, отметила эксперт. По ее мнению, значительно вырастет турпоток благодаря налаживанию авиасообщения с Сухумом. Однако это актуально только для тех, кто планирует посетить восточную часть страны, а если туристы летят, например, в Гагру, то туда добираться они продолжат через аэропорт Сочи.

«Обычно туристы прилетают в Сочи, а потом уже используют трансфер до абхазских отелей. Наши ближайшие соседи – Ростовская область и Краснодарский край – приезжают в Абхазию на поездах. Они очень любят ездить в Абхазию», — пояснила Калягина, добавив, что в мае именно из этих регионов будет основной поток туристов.

Также в числе тех, кто планирует провести майские выходные в Абхазии, много жителей Москвы, Самары, Екатеринбурга и других городов, заключила турэксперт.

Напомним, в середине апреля в России открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию. Первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково — Сухум запланирован на 3 мая. Также 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода.

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