Пожилая петербурженка отдала лжесотрудникам ФСБ почти 19 млн рублей

Пенсионерка из Санкт-Петербурга лишилась сбережений после звонка «из ФСБ». Об этом стало известно 78.ru.

В начале этого месяца с 74-летней петербурженкой связались неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ. Собеседники заставили ее поверить в необходимость задекларировать все сбережения и драгоценности, которые хранятся дома.

Уговоры продолжались с 3 по 7 апреля, и в конце концов пожилая женщина собрала их и передала курьерам. Недавно жертва осознала, что потеряла более 18,9 млн рублей, и обратилась в полицию. Рассказ женщины стал основанием для возбуждения уголовного дела.

До этого 16-летний подросток устроил дома обыск и отдал мошенникам почти миллион рублей. Неизвестные связались с 16-летним юношей под видом сотрудников школы и сообщили, что нужно обновить личный кабинет приложения «Дневник.ру», но юноша понял, что общался с мошенником, и прервал звонок. Однако вновь поверил аферистам, когда «сотрудник правоохранительных органов» убедил его устроить дома обыск.

Школьник нашел в квартире 480 тысяч рублей наличными, оформил на имя матери кредитную карту на 310 тысяч рублей и перевел преступникам почти 800 тысяч рублей. Заметив пропажу средств, потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 43 млн рублей и новый Mercedes.