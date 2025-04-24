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Российский подросток устроил дома обыск и отдал мошенникам почти миллион рублей

В ХМАО подросток поверил в звонок из школы и отдал аферистам 800 тыс рублей
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Сургутском районе мошенники вынудили подростка провести дома обыск и отдать им все накопления родителей. Об этом сообщает УМВД ХМАО.

Неизвестные связались с 16-летним юношей под видом сотрудников школы. Подростку сообщили, что нужно обновить личный кабинет приложения «Дневник.ру» и попросили включить демонстрацию экрана. В это время на смартфон поступили SMS-сообщения с кодами доступа от приложения онлайн-банка. Их увидел лжесотрудник школы. Юноша понял, что общался с мошенником, и прервал звонок.

Через некоторое время подростку позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и убедил несовершеннолетнего устроить дома обыск, чтобы «спасти» сбережения родителей. Школьник нашел хранившиеся дома 480 тысяч рублей наличными, оформил на имя матери кредитную карту на 310 тысяч рублей и перевел преступникам почти 800 тысяч рублей. Заметив пропажу средств, потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее учитель химии из Екатеринбурга лишилась 4 млн рублей и Audi, поверив в звонок «из ФСБ».

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