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Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 43 млн рублей и новый Mercedes

Baza: мошенники убедили пенсионерку из Москвы отдать 43 млн рублей и Mercedes
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Telegram-канал «Baza»

Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 43 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Один из самых удивительных разводов за последнее время: мошенники семь месяцев обманывали пенсионерку из Москвы и убедили ее отдать 43 млн рублей. Она продала две квартиры, машину и взяла кредит», — говорится в сообщении.

По информации источника, в августе прошлого года нарушители позвонили 64-летней Галине и убедили ее перевести средства «на безопасные счета». Через три месяца злоумышленники заставили пенсионерку продать квартиру: 23 млн с продажи женщина перевела мошенникам. Кроме того, москвичка продала свою вторую квартиру стоимостью 15 млн рублей и новый автомобиль Mercedes. После чего нарушители взяли на москвичку кредит.

Также сообщается, что через несколько месяцев женщина поняла, что оказалась обманутой злоумышленниками. Пенсионерка обратилась в полицию, где выяснилось, что общий ущерб составил 43,2 млн рублей.

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