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Шойгу допустил теракты со стороны Украины с использованием биопатогенов

Шойгу заявил, что Украина может пойти на теракты с использованием биопатогенов
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Украина может пойти на террористические акты с использованием биопатогенов. Об этом ТАСС заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«В качестве исполнителей терактов <...> украинские спецслужбы пытаются привлекать несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения», — сказал секретарь Совбеза.

Шойгу добавил, что основные угрозы подобного характера в последние годы связаны с активизацией диверсионно-террористической деятельности украинских специальных служб, атаками на российские регионы, попытками совершения покушений на представителей власти и так далее. При этом наиболее напряженная обстановка сложилась в граничащих с Украиной регионах России, подчеркнул секретарь.

Несколькими часами ранее Шойгу заявил, что российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, причастных к организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. По его словам, атака была подготовлена при участии украинской военной разведки и членов международных террористических организаций.

Ранее в ЛНР задержали украинского агента, готовившего теракт против местного депутата.

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