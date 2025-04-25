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Стало известно, сколько россиян ставят ударение в слове «звонит» на первый слог

«КП»: 19% россиян ставят ударение в слове «звонит» на первый слог
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Pexels

Каждый пятый (19%) россиянин ставит ударение в слове «звонит» на первый слог, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,1 тыс. человек.

Эта часть респондентов уточнила, что они всегда считали правильным этот вариант произношения слова.

При этом 80% опрошенных ответили, что ставят ударение в слове на второй слог. Они добавили, что их сильно раздражает, если кто-то говорит по-другому.

Оставшийся 1 % выбрали вариант «другое». Они уточнили, что ставят ударение в слове в зависимости от контекста.

«Колокол звОнит, телефон звонИт. Обычно так говорю», — отмечает участник исследования.

Накануне доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН Мария Каленчук говорила, что ударение в слове «звонит» изменится. По ее словам, за вариантом «звОнит» «будущее, потому что все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова». Она добавила, что смещение ударения со второго слога на первый уже началось и это не случайность.

Ранее в Госдуме озаботились ударением в одном из российских слов.

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