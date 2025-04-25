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Эксперт предупредила о новой мошеннической схеме «Два звонка» для кражи данных

Эксперт Рудая рассказала о распространении мошеннической схемы с двумя звонками
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Depositphotos

Эксперт по информационной безопасности СКБ «Контур» Екатерина Рудая рассказала о новой мошеннической схеме «Два звонка». В интервью «Ленте.ру» она заявила, что злоумышленники используют два этапа: сначала вводят жертву в состояние тревоги, затем маскируются под сотрудников банка или госслужб, чтобы получить доступ к деньгам и данным.

Мошенники звонят под предлогом доставки посылки или оказания услуги. Цель — завязать диалог и выманить любую информацию: код из СМС, адрес, данные карты.

«Даже минимальные сведения помогают подготовить почву для атаки», — отметила Рудая.

Спустя время злоумышленники представляются «спасателями» — сотрудниками банка, МВД или кибербезопасности. Они утверждают, что первый звонок был «атакой хакеров», и предлагают «защитить» данные.

«Жертва верит, что ее взломали, и сообщает все, что требуют», — пояснила эксперт.

Финальная стадия: мошенники получают полный контроль — доступ к Госуслугам, банковским счетам, информации о наличных.

«Цель — конвертировать панику в деньги через шантаж или переводы», — добавила Рудая.

23 апреля депутат Госдумы РФ Антон Немкин рассказал, что злоумышленники стали массово звонить несовершеннолетним россиянам под видом сотрудников школ.

Ранее в Совфеде попросили инициировать блокировку «ботов по пробиву» в мессенджерах.

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