В Госдуме рассказали об очередной схеме телефонных мошенников

Злоумышленники стали массово звонить несовершеннолетним россиянам под видом сотрудников школ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы РФ Антон Немкин.

Так, мошенники выдают себя за классных руководителей или директоров школ и сообщают о якобы случившемся инциденте с родителями ребенка. Преступники убеждают несовершеннолетних срочно передать деньги с курьером или перевести их на указанный счет.

Кроме того, мошенники, представляясь сотрудниками школы, предлагают ребенку принять участие в якобы важном опросе или школьном проекте, для чего нужно предоставить личные данные. Таким образом преступники могут узнать номера банковских карт родителей.

Еще одной мошеннической схемой является сбор денег якобы на нужды класса или предложение скачать специальное «школьное приложение».

Депутат подчеркнул, что необходимо научить детей никогда не передавать по телефону пароли, номера карт или другие личные данные.

22 апреля Немкин сообщил, что кибермошенники начали активно атаковать российских подростков и адаптировать свои преступные схемы под их интересы и особенности поведения в сети.

Ранее в МВД раскрыли схему мошенников, которые придумывают несуществующие учреждения.