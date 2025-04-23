Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали об очередной схеме телефонных мошенников

Депутат Немкин: мошенники звонят детям под видом сотрудников школ
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники стали массово звонить несовершеннолетним россиянам под видом сотрудников школ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы РФ Антон Немкин.

Так, мошенники выдают себя за классных руководителей или директоров школ и сообщают о якобы случившемся инциденте с родителями ребенка. Преступники убеждают несовершеннолетних срочно передать деньги с курьером или перевести их на указанный счет.

Кроме того, мошенники, представляясь сотрудниками школы, предлагают ребенку принять участие в якобы важном опросе или школьном проекте, для чего нужно предоставить личные данные. Таким образом преступники могут узнать номера банковских карт родителей.

Еще одной мошеннической схемой является сбор денег якобы на нужды класса или предложение скачать специальное «школьное приложение».

Депутат подчеркнул, что необходимо научить детей никогда не передавать по телефону пароли, номера карт или другие личные данные.

22 апреля Немкин сообщил, что кибермошенники начали активно атаковать российских подростков и адаптировать свои преступные схемы под их интересы и особенности поведения в сети.

Ранее в МВД раскрыли схему мошенников, которые придумывают несуществующие учреждения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами