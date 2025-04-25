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В Совфеде попросили инициировать блокировку «ботов по пробиву» в мессенджерах

Сенатор Шейкин потребовал заблокировать ботов для пробива персональных данных
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин направил в Генпрокуратуру РФ запрос о проверке и блокировке сервисов для незаконного доступа к персональным данным в мессенджерах. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам сенатора, «боты по пробиву» позволяют за секунды получить информацию о гражданах по номеру телефона, ФИО или фотографии.

«Источником данных служат незаконные базы, сформированные из утечек. Это инструмент мошенников — от краж со счетов до кредитов на чужие имена», — подчеркнул Шейкин в письме первому замгенпрокурора Анатолию Разинкину.

Он напомнил, что Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за создание ресурсов для хранения и передачи данных, полученных незаконно.

«Реакция должна быть не эпизодической, а постоянной и упреждающей», — добавил сенатор.

1 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что российское МВД начало крупную спецоперацию по поиску ресурсов с поиском личных данных людей из закрытых источников.

Ранее сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных.

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