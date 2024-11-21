Найдена связь между бессонницей и хронической болезнью почек

Ученые из Национального университета Сингапура установили, что люди с обструктивным апноэ во сне (ОАС) и синдромом беспокойных ног чаще страдают от хронической болезни почек, и наоборот. Результаты исследования опубликованы в Chronic Kidney Journal.

Чтобы выяснить, какие нарушения сна могут быть связаны со сбоями в работе почек, ученые проанализировали данные 63 исследований с участием 26 777 524 пациентов. Они обнаружили, что синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), характеризующийся храпом и остановками дыхания, значительно повышает риск хронической болезни почек (ХБП). При этом заболевании наблюдается длительное (в течение трех месяцев) снижение функции органа.

Также было установлено, что риск ХБП возрастает при наличии синдрома беспокойных ног. Это распространенный сенсорно-моторный симптом, характеризующийся желанием двигать ногами, возникающий в покое и исчезающий при активных движениях. Во время сна человек также может совершать непроизвольные движения нижними конечностями, что приводит к ухудшению качества ночного отдыха.

Ученые подчеркнули, что связь между нарушениями сна и неправильной работой почек была двунаправленной. У людей, страдающих ХБП, чаще развивалась бессонница, чем у здоровых добровольцев. Также у них с большей вероятностью диагностировали СОАС и синдром беспокойных ног.

Ранее был найден новый фактор риска повреждения почек.