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Ученые назвали причину остановки дыхания во сне

Neurology: доказана связь между апноэ во сне и возрастными изменениями в мозге
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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Майами обнаружили, что у людей с проблемами дыхания во время сна происходят изменения в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и мышление. Также оказалось, что низкий уровень кислорода в крови во время сна может быть связан с повреждением белого вещества мозга. Работа опубликована в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 2 667 человек, преимущественно латиноамериканского происхождения, со средним возрастом 68 лет. Участники прошли домашнее тестирование сна, которое позволило выявить остановки дыхания (апноэ) и замедленное дыхание (гипопноэ). На основе этих данных они были разделены на три группы: без проблем с дыханием (менее пяти нарушений в час), с легкими нарушениями (от пяти до 15 нарушений) и с тяжелыми нарушениями (более 15 нарушений). Через 10 лет участники прошли сканирование мозга.

По результатам анализа, у людей с наиболее выраженными проблемами сна объем гиппокампа оказался на 0,24 кубического сантиметра больше, чем у тех, кто не имел нарушений сна. Более того, каждое дополнительное нарушение дыхания сопровождалось увеличением объема гиппокампа на 0,006 кубического сантиметра.

Снижение уровня кислорода во время сна также было связано с увеличением объема гиппокампа и появлением областей с поврежденной тканью в белом веществе мозга.

«Наши результаты подчеркивают сложную связь между качеством сна и старением мозга», — отметил ведущий автор исследования доктор Альберто Р. Рамос.

Он добавил, что изменение объема мозга (как уменьшение, так и увеличение), может нарушать его функции и повышать риск когнитивных расстройств, включая деменцию. Особенно важно продолжать исследования, чтобы понять, как нарушения сна влияют на мозг в молодом возрасте.

Понимание механизмов влияния апноэ сна на мозг может помочь в разработке эффективных методов ранней диагностики и лечения людей с повышенным риском деменции.

Ранее ученые нашли ген, влияющий на гиперактивное поведение.

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