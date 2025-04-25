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Житель Петербурга привел на осмотр дочерей с гниющими ногами и ожогами

78.ru: в Петербурге отец привел в клинику ребенка с гниющими пальцами ног
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Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге визит двух сестер к подологу закончился вызовом полиции. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в клинике на улице Меркурьева. По данным издания, отец привел на прием дочерей 12 и 15 лет. У одной из девочек четыре месяца гнили пальцы на ногах, у другой один из пальцев на руке отсутствовал, на коже у нее были следы от ожогов.

«Несмотря на их состояние здоровья, за медицинской помощью никто никогда не обращался», – сообщается в публикации.

При этом девочки, как сообщает издание, не ходят в школу. Сестры приехали в Петербург вместе с семьей из Ростова, дети попросили подолога не придавать огласку всему тому, что они ей рассказали. Однако специалист обратилась в полицию.

До этого в Курске женщина получила условный срок за избиение инвалида. Ребенок находился у нее на попечении и нуждался в уходе, так как сам справиться с этим не мог. Россиянка избивала ребенка.

Суд назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Помимо этого, она выплатит пострадавшей 800 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее в Уфе мать избила своего семимесячного ребенка в парке.

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