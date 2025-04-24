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Мать избила своего семимесячного ребенка на глазах очевидцев в российском городе

Ufa1.ru: в Уфе мать избила своего семимесячного ребенка в парке
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Shutterstock

В Уфе женщина избила своего маленького ребенка на глазах очевидцев. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ufa1.ru.

Инцидент произошел 24 апреля в парке Лесоводов. Мать избила своего семимесячного ребенка — в ситуацию вмешались очевидцы, которые вызвали на место бригаду скорой помощи.

Врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга. Пострадавшего в сопровождении отца доставили в городскую больницу №17 для оказания медицинской помощи.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Курской области пьяная многодетная мать истязала четверых детей. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Отец также попал под следствие.

Ранее мужчина избил свою дочь собачьим поводком в российском городе.

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