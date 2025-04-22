В Курске опекун избивала девятилетнюю девочку-инвалида

Опекун из Курска, истязавшая девятилетнюю девочку, получила условный срок. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 51-летняя обвиняемая оформила опеку над девятилетней девочкой. Ребенок-инвалид нуждался в паллиативной помощи и не мог самостоятельно обслуживать себя. Опекун применяла к несовершеннолетней недопустимые методы воспитания — она избивала девочку, причиняя ей физические и психические страдания.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ребенка поместили в социальное учреждение. Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно, она также обязана выплатить малолетней потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 800 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Кемерово мать больше года истязала дочь. Женщина применяла к девочке физическую силу, била ее руками и резиновым шлангом, в том числе во время прямых эфиров в социальных сетях. Она также заставляла ребенка просить у зрителей деньги. Уголовное дело в отношении матери направлено в суд, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в Курской области пьяная многодетная мать истязала четверых детей.