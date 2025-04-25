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Врач рассказала об угрозах для зрения у взрослых людей

Врач Стоянова: взрослые могут столкнуться с прогрессированием близорукости
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Агентство «Москва»

Взрослые люди, как и дети, могут также сталкиваться с прогрессированием близорукости. Об этом kp.ru рассказала врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова.

Врач-офтальмолог, микрохирург и лазерный хирург «СМ-Клиники», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала газете «Известия», что один из ключевых факторов, влияющих на зрение ребенка, — это генетическая предрасположенность.

По словам Стояновой, рост глаз может продолжаться в течение жизни и во взрослом возрасте. При этом чем больше удлинение глазного яблока, тем выше близорукость, поэтому ухудшение зрения может продолжаться. К основной причине этого врач отнесла чрезмерную зрительную нагрузку на близком расстоянии.

«Примерно у 5% людей, то есть у каждого двадцатого, она прогрессирует. Ведущую роль в этом играют перегрузки работой на близком расстоянии, — предупредила Стоянова.

Южнокорейские ученые из больницы Университета Чечжудо до этого доказали, что проведенное перед экраном время значительно повышает риск развития близорукости у детей и подростков.

Ранее был назван самый опасный вид экранов для зрения детей.

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