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Каждый час перед экраном ухудшает зрение детей, выяснили ученые

JAMA: четыре часа экранного времени в день повышают риск близорукости на 97%
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Depositphotos

Южнокорейские ученые из больницы Университета Чечжудо доказали, что проведенное перед экраном время значительно повышает риск развития близорукости у детей и подростков. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

Миопия (близорукость) возникает из-за удлинения глазного яблока. Хотя генетика играет роль, ключевыми факторами риска являются недостаток времени на свежем воздухе и длительная фокусировка на близких объектах.

Команда проанализировала 45 научных работ, охвативших более 335 тыс. человек. Результаты показали, что у детей, проводящих перед дисплеем четыре часа в день, риск развития миопии повышается на 97% по сравнению со сверстниками, не пользующимися устройствами.

У тех, кто уже страдает близорукостью, дополнительный час перед экраном увеличивает вероятность ухудшения зрения на 54%.

Также выяснилось, что использование гаджетов менее часа в день не оказывает значительного влияния на зрение.

Исследование подчеркнуло необходимость баланса между использованием гаджетов и активным отдыхом на свежем воздухе.

Ранее ученые назвали страны с наибольшим количеством близоруких детей.

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