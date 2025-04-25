Стало известно, когда россиян ждут две 3-дневные рабочие недели

Россиян в апреле и мае ждут две 3-дневные рабочие недели

Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости.

На последней неделе апреля россияне будут работать 28, 29 и 30 числа, последний день будет сокращенным.

Вторая трехдневная рабочая неделя пройдет с 5 по 7 мая.

Таким образом, в мае этого года ожидаются только 18 рабочих дней, говорится в публикации.

До этого министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий заявил, что на майских праздниках республику планируют посетить более 300 тысяч туристов.

Также Ганзий привел статистику за первый квартал 2025 года. По его словам, в этот период времени полуостров принял 570 тысяч гостей, что на 10% больше прошлогоднего результата.

По данным министра, сейчас на майские праздники забронировано более 40% номерного фонда, а на лето — более 45%.

Россияне рассказали о своих планах на майские праздники. Почти половина опрошенных (48%) хочет встретиться с друзьями и родственниками. Еще 39% хотят провести время на свежем воздухе. 25% намерены уехать на дачу. 20% респондентов сообщили, что будут работать в праздники.

Ранее россиянам объяснили, уместно ли писать коллегам: «Давайте уже после майских».