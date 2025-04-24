Турпоток в Крым на майские праздники вырос за год на 12,5%

Ганзий: Крым на майские праздники посетят более 300 тысяч туристов

На майских праздниках Крым планируют посетить более 300 тысяч туристов. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, пишет ТАСС.

«При стабильном информационном фоне и хорошей погоде на майские праздники Крым ожидает около 300 тысяч туристов», — сказал он в рамках пресс-тура.

Министр отметил, что показатель этого года на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда в мае Крым посетили 266,7 тысячи туристов.

Также Ганзий привел статистику за первый квартал 2025 года. По его словам, в этот период времени полуостров принял 570 тысяч гостей, что на 10% больше прошлогоднего результата.

По данным министра, сейчас на майские праздники забронировано более 40% номерного фонда, а на лето — более 45%.

До этого россияне рассказали о своих планах на майские праздники. Почти половина опрошенных (48%) хочет встретиться с друзьями и родственниками. Еще 39% хотят провести время на свежем воздухе. 25% намерены уехать на дачу. 20% респондентов сообщили, что будут работать в праздники.

Поездки в другие города на майские праздники запланировали 25% опрошенных. Менее 7% выбрали для отдыха Черноморское побережье.

Ранее россиянам напомнили о двойных длинных выходных в мае.