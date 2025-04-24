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Россиянам объяснили, уместно ли писать коллегам: «Давайте уже после майских»

Эксперт по этикету Богачева: коллегам необходимо сообщать о четких дедлайнах
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Shutterstock

В преддверии длинных выходных не совсем уместно писать коллегам и партнерам: «Давайте уже после майских». Лучше обозначить реальные сроки, например: «Я буду на работе 11 мая, давайте назначим встречу на эту дату». Такой совет в интервью Life дала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

«Майские — это все-таки значительный промежуток времени. Замирает деловая жизнь, и если в организации понимают, что все будет непросто потому, что не будет нужных специалистов на месте, то действительно, наверное, разумно перенести какие-то важные встречи», — рекомендует специалист.

До этого россияне рассказали о планах на майские праздники.

Согласно исследованию «АльфаСтрахование», треть (34%) опрошенных в 2025 году не планируют никаких дальних поездок в этот период, предпочитая экономить средства на более продолжительный и затратный летний отпуск.

Среди тех, кто отказывается от активного отдыха, 48% мотивируют это экономическими причинами, 22% — нехваткой времени, а 18% — высоким ценовым уровнем на билеты и гостиницы в праздничные дни.

Ранее стало известно, из какого мяса россияне предпочитают готовить шашлык в 2025 году.

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