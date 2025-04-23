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Россияне рассказали, как проведут майские праздники

Банк Синара: 48% опрошенных россиян встретятся с друзьями в майские праздники
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adriaticfoto/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина опрошенных россиян (48%) планируют встретиться с друзьями и родственниками в предстоящие майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком Синара, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Отдых на природе также пользуется большой популярностью, его выбрали 39% опрошенных. 25% намерены посвятить майские праздники работе на даче или садовом участке. 20% опрошенных сообщили, что будут работать, а не отдыхать в предстоящие выходные. Лишь небольшая часть респондентов (5%) уже запланировали отдых в санатории.

Большинство опрошенных (53%) собираются провести майские праздники дома, а 48% отправятся на дачу или садовый участок. Поездки в другие города запланировали 25% респондентов. Черноморское побережье в качестве места отдыха в праздники выбрали менее 7% опрошенных.

51% надеются хотя бы частично отдохнуть от работы, а 43% рассчитывают на полноценный отдых. Около 7% участников опроса считают, что отдохнуть им не удастся из-за рабочих или других обстоятельств.

Основные статьи затрат в майские праздники — это предстоящие путевки или путешествия (27%) и покупка саженцев (24%). 43% опрошенных планируют потратить до 20 тыс. рублей, а 4,6% — более 100 тыс. рублей.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян сэкономят на майских праздниках.

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