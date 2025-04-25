В Минпросвещения раскрыли, кто контролирует качество питания в школах

Вопрос организации питания в российских школах контролирует Минпросвещения, однако контроль за качеством продукции возложен на Роспотребнадзор. Об этом сообщила заместитель министра просвещения Ирина Шварцман, комментируя ТАСС призыв депутата Госдумы от фракции «Новые люди» Ксении Горячевой утвердить четкий порядок составления меню для школьных буфетов, снизив количество булочек, фастфуда, сосисок в тесте и газировки.

«Мы понимаем беспокойство и тревогу родителей, тем более что в настоящее время буфет в школе — это необходимость, позволяющая обеспечить школьников дополнительным питанием между основными приемами пищи: завтраками и обедами, организованными в школьной столовой», — сказала Шварцман.

По ее словам, каждый сигнал о нарушениях в сфере питания рассматривается министерством внимательно и всесторонне. При этом она подчеркнула, что вся продукция, поступающая в школьные столовые и буфеты, должна соответствовать законодательным требованиям к детскому питанию.

Шварцман напомнила, что школы обладают определенной автономией в вопросах организации буфетного питания. В то же время Минпросвещения координирует процесс предоставления бесплатного горячего питания через специальный оперативный штаб, в который входят представители Минздрава, Генпрокуратуры, Роспотребнадзора и аппаратов полпредов президента в федеральных округах.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Газете.Ru», что борьбу с ожирением в России нужно начинать с детей. По ее словам, государство бесплатно кормит детей в начальной школе, чтобы они научились правильно питаться и научили родителей. Депутат считает, что родители перекармливают школьников, из-за чего у трети из них наблюдается ожирение.

Ранее в Госдуме не увидели смысла запрещать в школьных буфетах булочки и сосиски.