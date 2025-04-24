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«Нет смысла запрещать»: депутаты заступились за булочки и сосиски в буфетах школ

Депутат Куринный: нет смысла запрещать в школьных буфетах булочки и сосиски
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Shutterstock

Булочки и сосиски – это незапрещенные для детей продукты, которые вполне можно продавать в школьных буфетах. Вредные для учащихся товары там отсутствуют, так как эта сфера регулируется эта сфера нормами СанПиНа, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Так он в беседе с НСН прокомментировал призыв депутата Госдумы от фракции «Новые люди» Ксении Горячевой утвердить четкий порядок составления меню для школьных буфетов, снизив количество булочек, фастфуда, сосисок в тесте и газировки. Куринный напомнил, что выбор ассортимента для буфетов в школах регулируется нормами СанПиНа от 2020 года.

«Булочки и сосиски — это незапрещенные продукты, поэтому я не вижу смысла запрещать их, — подчеркнул он. — А продажа многих других вредных продуктов и так ограничена. Речь идет о чипсах, сухариках, фастфуда в некоторых вариантах».

Следить за тем, что именно покупают дети в буфетах, должны их родители, заявила в свою очередь зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она согласилась, что если ребёнок раз в три дня покупает булочки – это не страшно, однако на постоянной основе так питаться дети не должны, поэтому требуется внимание их родителей.

«Во многих регионах это уже решено, поскольку родители могут контролировать не только чем завтракает и обедает ребёнок, но и то, что он в школе покупает», — заключила парламентарий.

Напомним, Горячева подчеркивала, что совсем запрещать торговлю сладостями и любимыми продуктами детей в буфетах не нужно, но важно регулировать их объёмы. Так, например, если 70-80% ассортимента в буфете – сплошной фастфуд, то, по ее мнению, это уже ненормально.

Ранее стало известно, кто разрабатывает рационы школьного питания в России.

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