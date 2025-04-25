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Пособник теракта в Театре на Дубровке вышел на свободу

Пособник захватчиков «Норд-Оста» освободился из колонии после 22 лет заключения
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Машков Юрий/ТАСС

Пособник организаторов и исполнителей теракта в Театре на Дубровке Алихан Межиев освободился из колонии после 22 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Межиев стал соучастником преступления осенью 2002 года — он взорвал автомобиль на юго-западе Москвы возле «Макдональдса», а также помогал террористам в Театре на Дубровке. На суде Межиев частично признал вину.

Ольга Бадсон-Черняк, которая вместе с мужем была заложницей террористов на мюзикле «Норд-Ост» на Дубровке, сравнила атаку на «Крокус Сити Холл» с событиями, которые ее семья пережила в 2002 году.

По словам женщины, концерт в театральном центре был «чудовищным», состоящим «из пота и крови», а она с мужем и еще 800 человек, пришедшие на спектакль, «прожили три адских дня».

Ранее «Газета.Ru» сравнила места известных терактов в России на фотографиях тогда и сейчас.

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