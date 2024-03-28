Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заложница «Норд-Оста» сравнила теракт в «Крокусе» с атакой на Дубровке

Заложница «Норд-Оста» сравнила нападение в «Крокусе» с терактом на Дубровке

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ольга Бадсон-Черняк, которая вместе с мужем была заложницей террористов на мюзикле «Норд-Ост» на Дубровке, в беседе с lenta.ru сравнила атаку на «Крокус» с событиями, которые ее семья пережила в 2002 году.

«Те же красные кресла, так же люди ложились невпопад в проходах. Так же беспорядочно террористы стреляли в безоружных. А в самом начале, как и в «Крокусе», многие думали, что это часть шоу... <...> Разница с «Норд-Остом» оказалась в том, что кровавую развязку не откладывали на потом...» — рассказала собеседница издания.

По словам женщины, концерт в театральном центре был «чудовищным», состоящим «из пота и крови», а она с мужем и еще 800 человек «прожили три адских дня».

Бадсон-Черняк отметила, что у нее «болит сердце из-за того, что произошло в «Крокусе».

«Я скopблю o пoтерянных жизнях и выражaю глyбoкое coболезнoвание cемьям, родным и близким тех невинных людей, ктo cтaл жеpтвой этой страшной тpaгедии», — заключила собеседница СМИ.

Ранее гражданин Таджикистана оправдал теракт в «Крокусе» в комментариях и стал фигурантом дела.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами