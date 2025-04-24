Мужчина избил свою дочь собачьим поводком в российском городе

В Туле отец в ходе семейной ссоры избил свою дочь собачьим поводком. Об этом сообщает ТСН24.

Инцидент произошел возле подъезда дома и попал в объектив камеры домофона. На кадрах видно, как отец семейства кричит на дочь.

«Куда ты пошла с собакой?» — спросил у девочки отец.

После этого мужчина несколько раз сильно ударил дочь собачьим поводком. Затем он нанес ей удар по лицу, отчего у девушки слетели очки.

До этого в Пермском крае родители ограбили приемную дочь на улице. Приемная мать вызвалась проводить дочь до остановки, на перекрестке их поджидал отец. Мужчина ограбил девушку, вытащив у нее из кармана 169 тысяч рублей, и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже, фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянин ударил мужчину по голове за просьбу не пить спиртное при его же ребенке.