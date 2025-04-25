Гладков рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на белгородский храм

Гладков: после атаки ВСУ на белгородский храм пострадавших нет

При пожаре после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в храмовом комплексе Новый Иерусалим в селе Сухарево никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил благодарность всем, кто пытался потушить комплекс — сотрудникам МЧС, бойцам подразделения «Орлан» и добровольной пожарной дружине.

В Белгородской и Старооскольской епархии рассказали РИА Новости, что по предварительным данным, несколько человек получили легкие ранения при атаке дронов на храмовый комплекс.

До этого в Белгородской митрополии РПЦ заявили, что храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области полностью сгорел.

24 апреля в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины возник пожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим, расположенном в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области.

По словам очевидцев, местные жители пытаются самостоятельно справиться с огнем, однако повторные попытки атаки беспилотниками ВСУ существенно осложнили тушение пожара.

Ранее в Белгородском селе в результате атаки FPV-дрона на частный дом был ранен мирный житель.