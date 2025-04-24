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Против пошлин Трампа подали иск 12 штатов США

В США 12 штатов пытаются оспорить повышение Трампом пошлин на импорт
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Yuki Iwamura/AP

В США генпрокуроры-демократы из 12 штатов обратились в суд с иском, оспаривающим легитимность повышения президентом Дональдом Трампом пошлин для ряда стран, передает NBC News.

Как отмечается, Нью-Йорк, Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт требуют отменить пошлины.

«Президент подорвал конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику», — говорится в иске.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Трамп подчеркивал, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и «целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку».

Ранее Трамп загнал себя в яму из-за торговой войны с КНР.

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