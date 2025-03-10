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Радиостанция «Судного дня» передала загадочный шифр из имен и чисел

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых таинственных сообщения
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Kozlik/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76, также известная как «Жужжалка» вновь передала странный сигнал. По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», послание состояло из имен и чисел.

«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван», — монотонно произнес голос, назвав затем комбинацию чисел.

После этого он перечислил другие имена: »Василий, Ольга, Дмитрий, Ольга, Константин, Леонид, Елена, Василий».

УВБ-76 известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

В декабре прошлого года военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что радиостанция «Судного дня» УВБ-76 не способна передавать никаких шифров.

Ранее сообщалось, что радиостанция «Судного дня» 46 раз вышла в эфир в феврале.

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