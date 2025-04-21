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В Туве мужчина задал чиновникам вопрос о воровстве

«Расстрига»: мужчина спросил чиновников из Тувы, когда они перестанут воровать

Мужчина эмоционально раскритиковал тувинских чиновников на выездном заседании правительства города Шагонар и спросил у них на камеру, когда они перестанут воровать. Об этом пишет Telegram-канал «Расстрига».

Что он услышал в ответ, неизвестно, поскольку запись оборвалась.

«Вопрос в том, что когда перестанете воровать?! Вот мой вопрос, понимаете? Нормально давайте жить!» — сказал тувинец, отвечая министру земельных и имущественных отношений Аян Допуй-оолу, спросившему у него, с какой целью он произнес свою тираду.

Вопрос возмущенного гражданина другие присутствующие встретили аплодисментами.

До этого экс-сотрудника ГАИ Москвы с пятью квартирами в Дубае осудили на 5,5 года колонии за взятки.

Следствие обнаружило, что за время службы в патруле Кузнецов приобрел более 20 объектов недвижимого имущества и автомобиль. Стоимость купленных им квартир в Дубае составляла около 66,2 млн рублей. По требованию прокуратуры в доход государства были также обращены денежные средства и имущество Кузнецова в России на сумму 180 млн рублей.

Ранее замдиректора департамента дорог Ивановской области арестовали по делу о взятке.

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