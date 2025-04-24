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В Минске осудили пятерых участников воюющего на Украине «Полка Калиновского»

В Белоруссии пятеро участников «Полка Калиновского» осуждены на сроки до 20 лет
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Минский городской суд вынес заочный приговор пяти участникам и руководителям «Полка Калиновского» — белорусского формирования, воюющего на стороне Украины и объявленного в Белоруссии террористической организацией. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.

В ведомстве отметили, что приговор вынесен по результатам заочного судебного разбирательства с учетом всех представленных государственным обвинением доказательств.

Яну Мельникову, Игнатию Кирееву и Артему Бигелю назначено по 20 лет лишения свободы. Анастасия Махомет приговорена к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в колониях усиленного и общего режимов. Вячеслав Грановский получил 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговоры вынесены по совокупности инкриминируемых преступлений.

До этого сообщалось, что «полк имени Кастуся Калиновского», который принимает участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, планировал захватить город Малориту в Брестской области страны.

Ранее Лукашенко помиловал осужденного за терроризм гражданина ФРГ.

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