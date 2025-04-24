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В ООН предупредили о серьезных рисках для детей-беженцев на Украине

ООН: дети-беженцы на Украине подвергаются серьезному риску торговли людьми
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Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Дети-беженцы на Украине подвержены серьезным рискам, включая торговлю людьми, незаконное усыновление и сексуальное насилие. Данные выводы сделаны экспертами комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, которые рассмотрели ситуацию в стране, пишет РИА Новости.

Содокладчик комитета ООН Чон Джин Сон акцентировала внимание на тревожном положении перемещенных детей, которые сталкиваются с множеством опасностей, включая торговлю людьми, насилие и вербовку в вооруженные группы. Она запросила данные о мерах, предпринимаемых для воссоединения этих детей с семьями, интеграции их в государственную политику, а также о доступе к образованию и медицинской помощи, особенно для детей с ограниченными возможностями.

Из документа следует, что украинская делегация не предоставила никаких комментариев по данной теме.

На прошлой неделе бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что на Украине начали боевую подготовку детей в свете высоких потерь ВСУ. По его словам, властям Украины недостаточно того, что страна «уже потеряла несколько поколений».

Ранее сообщалось, что Россия добивается возвращения 16 детей с Украины.

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