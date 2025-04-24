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Петербургская школьница в беседе с психиатром призналась, что ее изнасиловал старшеклассник

«Мойка78»: в Петербурге школьница призналась психиатру, что ее изнасиловали
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Shutterstock

В Петербурге 14-летняя девочка призналась врачу, что ее изнасиловал старшеклассник. Об этом сообщает «Мойка78».

Несовершеннолетняя обратилась за помощью к детскому психиатру и в ходе разговора с врачом призналась, что ее два года назад изнасиловал старшеклассник. По словам школьницы, все случилось в квартире дома, расположенного на 5-й Советской улице.

Полученная информация была передана в Следственный комитет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Следователи работают над установлением всех обстоятельств инцидента и личности предполагаемого насильника.

До этого россиянин изнасиловал девушку-подростка и получил 13 лет строгого режима. Все случилось летом 2023 года в городе Красный Кут.

Ранее в Москве мужчина надругался над девушкой в подъезде дома.

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