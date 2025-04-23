Россиянин изнасиловал девушку-подростка и получил 13 лет строгого режима

В Саратовской области вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему девушку-подростка. Об этом сообщает saratov.kp.ru.

Все случилось летом 2023 года в городе Красный Кут. Мужчина, находясь в своей квартире, совершил изнасилование несовершеннолетней. После этого девушка-подросток обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В результате суд признал мужчину виновным. В ходе разбирательства учли возраст потерпевшей и особую жестокость преступления. Фигуранту назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого российский подросток получил пять лет колонии за пьяное изнасилование девушки. Подсудимый не признал свою вину в ходе судебного разбирательства. Он утверждал, что действовал по обоюдному согласию и не применял насильственных действий.

Ранее водитель пытался изнасиловать подростка на российском складе ПВЗ.