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Россиянин изнасиловал девушку-подростка и получил 13 лет строгого режима

В Саратовской области мужчине, изнасиловавшему подростка, дали 13 лет колонии
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Depositphotos

В Саратовской области вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему девушку-подростка. Об этом сообщает saratov.kp.ru.

Все случилось летом 2023 года в городе Красный Кут. Мужчина, находясь в своей квартире, совершил изнасилование несовершеннолетней. После этого девушка-подросток обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В результате суд признал мужчину виновным. В ходе разбирательства учли возраст потерпевшей и особую жестокость преступления. Фигуранту назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого российский подросток получил пять лет колонии за пьяное изнасилование девушки. Подсудимый не признал свою вину в ходе судебного разбирательства. Он утверждал, что действовал по обоюдному согласию и не применял насильственных действий.

Ранее водитель пытался изнасиловать подростка на российском складе ПВЗ.

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