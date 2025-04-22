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Пенсионер устроил ландшафтный пожар, чтобы сжечь клещей

В Удмуртии пенсионер пытался избавиться от клещей на участке и устроил пожар
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Freepik.com

В Завьяловском районе местный житель оштрафован на 10 тысяч рублей за оригинальный, но опасный способ избавиться от клещей. Об этом сообщает МЧС по республике Удмуртия.

62-летний житель села Юськи поджег собственный участок, чтобы избавиться от проснувшихся после зимы клещей. Мужчина вместе со взрослыми сыновьями поджег сухую траву с разных сторон участка. Огонь быстро вышел из-под контроля.

Пожарных вызвали соседи, заметившие дым и зарево. Площадь возгорания составила 700 кв. метров, виновник происшествия оштрафован на 10 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Балейском районе Забайкалья местный житель устроил степной пожар из-за того, что ему послышался вой волков. Мужчина шел из одного села в другое и ему послышался вой волков. Испугавшись хищников, он устроил пал травы. Возгорание оперативно потушили прибывшие на место пожарные, огонь успел охватить несколько квадратных метров. 56-летнему сельчанину может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

Ранее в Домодедово две женщины пытались устроить ландшафтный пожар.

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