В Госдуме предложили изменить законодательство из-за дела о краже яиц в Петербурге

Свинцов: после случая с кражей яиц в Петербурге нужно изменить законодательство

В России следует изменить законодательство после случая с кражей куриных яиц в Санкт-Петербурге — смягчить уголовную ответственность за подобные преступления. Об этом порталу «Страсти» заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Парламентарий полагает, что планку суммы, за которую грабителя будут привлекать к уголовной ответственности, следует повысить.

«Возможно, эта сумма должна быть 5 тысяч рублей, возможно, даже 10 тысяч рублей. Все, что до этой суммы, должно наказываться исправительными работами либо штрафом», — высказался Свинцов.

24 апреля в Петербурге суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который похитил 14 упаковок куриных яиц. Инцидент произошел в магазине на улице Маршала Тухачевского. По версии следствия, фигурант вынес из магазина яйца на 1,7 тысячи рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемый пояснил, что похищенный товар принес домой, часть куриных яиц он съел сам, а часть подарил знакомым.

Изначально СМИ сообщали о том, что конкретно за эту кражу подсудимый получил 7 лет 7 месяцев колонии, однако в реальности ситуация оказалась иной. За это преступление мужчина получил 1 год и 6 месяцев, а в марте его приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима за кражу и сбыт наркотиков. То есть, к изначальному наказанию суд прибавил еще один месяц за «яичный грабеж».

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