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Стало известно, какое наказание на самом деле получил «яичный грабитель» в Петербурге

Мужчина, похитивший 140 яиц в Петербурге, получил за грабеж 1,5 года колонии
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Shutterstock

Петербуржцу, который похитил 140 куриных яиц, назначили наказание в один год и шесть месяцев лишения свободы за это преступление. Об этом сообщает «Мойка78», комментируя новости о том, что по совокупности преступлений его приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы.

По данным издания, на момент оглашения приговора мужчина уже находился в статусе осужденного и заключенного под стражу. В марте 2025 года его приговорили к семи годам шести месяцам колонии строгого режима за кражу и сбыт наркотиков. В связи с этим к назначенному наказанию суд прибавил еще один месяц за «яичный грабеж».

24 апреля в Петербурге суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который похитил 14 упаковок куриных яиц. Инцидент произошел в магазине на улице Маршала Тухачевского. По версии следствия, фигурант вынес из магазина яйца на 1,7 тысячи рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый пояснил, что похищенный товар принес домой, часть куриных яиц он съел сам, а часть подарил знакомым. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Известно, что ранее фигуранта не раз привлекали к ответственности.

Ранее сообщалось, что грабители вынесли из частного дома в Ленобласти драгоценности на 1,4 млн рублей.

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