В Петербурге мужчина получил срок 7 лет после кражи 14 упаковок яиц из магазина

В Петербурге мужчина похитил яйца для себя и знакомых и получил срок

В Петербурге суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который похитил 14 упаковок куриных яиц. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в магазине на улице Маршала Тухачевского. По версии следствия, фигурант вынес из магазина яйца на 1,7 тысячи рублей.

«В ходе предварительного расследования обвиняемый пояснил, что похищенный товар принес домой, часть куриных яиц он съел сам, а часть подарил знакомым», — сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Известно, что ранее фигуранта не раз привлекали к ответственности, по каким статьям его судили не уточняется.

По совокупности преступлений мужчину приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Улан-Удэ 17-летний подросток ворвался в магазин и украл 27 шоколадок. В беседе с сотрудниками МВД молодой человек признался, что раздал сладости подругам.

Ранее мужчина напал на 11-летнюю школьницу, потому что она «бросала яйца в его дом».