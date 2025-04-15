Telegraaf: туристы выпили воду из священного источника в Эфиопии и заразились холерой

Европейские туристы, привозившие с собой воду из священного источника в Эфиопии, заразились холерой, пишет The Telegraaf.

Семь европейских туристов заразились холерой после посещения священного источника Бермель Георгис в Эфиопии. Согласно отчету журнала Eurosurveillance, трое пострадавших были из Германии и четверо — из Великобритании. Все они либо пили святую воду, либо использовали ее для омовения лица во время религиозного обряда.

Хотя все пациенты впоследствии выздоровели, двое из них потребовали интенсивной терапии. Особую тревогу у медиков вызвал штамм холерного вибриона, оказавшийся устойчивым к большинству антибиотиков. Этот случай стал редким примером завоза африканской холеры в Европу.

Священный источник, принадлежащий Эфиопской православной церкви Тевахедо, является популярным местом паломничества. Верующие посещают его в поисках духовного очищения и исцеления. Однако в 2022 году регион переживал вспышку холеры — было зарегистрировано 58 318 случаев заболевания.

Медики предупреждают, что холера, вызывающая сильнейшую диарею и рвоту, представляет серьезную опасность для путешественников. Специалисты настоятельно рекомендуют воздерживаться от употребления любой небутилированной воды во время поездок.

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