Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристы, привозившие с собой воду из священного источника в Эфиопии, заразились холерой

Telegraaf: туристы выпили воду из священного источника в Эфиопии и заразились холерой
close
Shutterstock/FOTODOM

Европейские туристы, привозившие с собой воду из священного источника в Эфиопии, заразились холерой, пишет The Telegraaf.

Семь европейских туристов заразились холерой после посещения священного источника Бермель Георгис в Эфиопии. Согласно отчету журнала Eurosurveillance, трое пострадавших были из Германии и четверо — из Великобритании. Все они либо пили святую воду, либо использовали ее для омовения лица во время религиозного обряда.

Хотя все пациенты впоследствии выздоровели, двое из них потребовали интенсивной терапии. Особую тревогу у медиков вызвал штамм холерного вибриона, оказавшийся устойчивым к большинству антибиотиков. Этот случай стал редким примером завоза африканской холеры в Европу.

Священный источник, принадлежащий Эфиопской православной церкви Тевахедо, является популярным местом паломничества. Верующие посещают его в поисках духовного очищения и исцеления. Однако в 2022 году регион переживал вспышку холеры — было зарегистрировано 58 318 случаев заболевания.

Медики предупреждают, что холера, вызывающая сильнейшую диарею и рвоту, представляет серьезную опасность для путешественников. Специалисты настоятельно рекомендуют воздерживаться от употребления любой небутилированной воды во время поездок.

Ранее туристка оказалась в реанимации, пытаясь сделать памятное фото на Шри-Ланке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами