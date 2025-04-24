В Московской области зафиксировали случай холеры

Случай холеры выявлен в Московской области у туриста, который вернулся из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по области.

«Заболевание выявлено у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. Проживает мужчина в Московской области. В Индии он находился с 11 по 20 апреля, в поездке был один, посещал несколько городов страны и выезжал в Непал», — говорится в публикации.

По данным надзорного ведомства, мужчина в ходе своего путешествия пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По возвращении домой почувствовал недомогание и принял решение обратиться к медицинским специалистам. После резкого ухудшения состояния был госпитализирован в инфекционный стационар. Медики выявили у него возбудителя холеры. В настоящее время состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

Также специалисты Роспотребнадзора установили контактный круг заболевшего, все они взяты под медицинское наблюдение. На сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет. Противоэпидемические мероприятия в Московской области продолжаются, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

15 апреля сообщалось, что семь европейских туристов заразились холерой после посещения священного источника Бермель Георгис в Эфиопии. Согласно отчету журнала Eurosurveillance, трое пострадавших были из Германии и четверо — из Великобритании. Все они либо пили святую воду, либо использовали ее для омовения лица во время религиозного обряда.

Холера — это острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Заболевание вызывает сильнейшую диарею и рвоту, представляет серьезную опасность для путешественников. Специалисты настоятельно рекомендуют воздерживаться от употребления любой небутилированной воды во время поездок.

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