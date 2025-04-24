Осужденного за мошенничество генерала Попова назвали героем

Осужденный за мошенничество и служебный подлог экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов всегда будет для России героем. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Попова Россия всегда будет помнить, как победителя, который отразил самый мощный удар ВСУ в этой войне. И он всегда будет для России Героем», — написал военблогер.

Подоляка добавил, что приговор суда привел лишь к тому, что в глазах общественности Попов стал мучеником. Военблогер среди прочего отметил, что, по его информации, в деле бывшего генерал-майора не было ни пострадавших, ни ущерба.

Подоляка также указал, что прямых улик, подтверждавших вину осужденного, по его мнению, в деле Попова также не было.

Попова обвинили в хищении в 2023 году более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

24 апреля суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве, лишил генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. Экс-генерал-майор несколько раз просил отправить его в зону проведения специальной военной операции на Украине, однако получал отказы. Его последнее прошение не удовлетворили из-за отсутствия вакансий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что экс-генерал Попов ответил стихами и улыбкой на пятилетний приговор.